SNCF : des perturbations pendant deux semaines entre Lyon et Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

Jusqu'au 26 avril il y aura des travaux d'infrastructure entre Givors et Saint-Etienne qui auront des répercussions sur les trains et vous serez des centaines à être touchés. Un peu plus de deux semaines de travaux qui vont entraîner des modifications d'horaires parce que les trains qui circuleront le feront moins rapidement que d'habitude. Soyez vigilants surtout si vous êtes un habitué et que vous n'avez pas peur d'arriver 3 minutes avant le départ du train. Ce sont généralement des ajustements de 3 ou 4 minutes qui seront opérés, avant ou après l'horaire habituel.

Autre conséquence, des trains seront même purement supprimés, quand d'autres ne desserviront pas les gares de Rive-de-Gier et Saint-Chamond. Des perturbations qui vous prépareront aux journées des dimanche 21 et lundi 22 avril prochains. Durant ces deux jours les circulations ferroviaires seront totalement interrompues entre Givors et Saint-Étienne. Il y aura des autocars de substitution sur ce trajet mais aussi sur l'intégralité de la ligne Lyon-Saint-Étienne. Avec des horaires là aussi bien particuliers.

Cliquez ici pour retrouver les horaires précis.