Selon 60 Millions de consommateurs, l'année dernière plus de 15% des TGV affichaient du retard. Au total en 2017, 16 millions de passagers ne sont pas arrivés à l'heure à destination. Un constat inquiétant pour la SNCF, en pleine période de grève.

En 2017, plus d'1 TGV sur 7 n'était pas à l'heure. C'est le constat dressé par le magazine 60 Millions de consommateurs. Au total, 110 millions de personnes ont emprunté le TGV l’année dernière et plus de 16 millions de passagers sont arrivés en retard à destination.

Un taux de retard en hausse ces dernières années

Comme les trains de banlieue, les TGV enregistrent désormais un taux de retard de 15%. Un chiffre en nette augmentation : 10 à 12 % d’entre eux arrivaient en retard en moyenne ces dernières années. Cette hausse s'explique en partie par les deux grosses pannes à la gare Montparnasse l'été dernier, mais pas seulement.

Les retards ne se limitent pas aux seules lignes de TGV Atlantique. Selon "60 millions de consommateurs" la dégradation est quasi générale, c'est d'ailleurs un des arguments du gouvernement pour faire passer sa réforme en urgence.

Peu de voyageurs réclament le remboursement de leur billet

En cas de retard, 40% seulement des usagers demandent un remboursement. Selon un porte-parole de la SNCF, 1,7 million de clients ont bénéficié d’une indemnité en 2017. Pourtant, au delà d'une demi-heure de retard, sachez que la compagnie ferroviaire est dans l'obligation de vous indemniser. Selon l'estimation du magazine, 4,5 millions de voyageurs ont été touchés par un retard supérieur à 30 minutes en 2017.