La circulation des trains est perturbée depuis ce jeudi midi, sur les lignes Lyon / Saint-Etienne et Lyon / Valence. La faute à des rongeurs qui ont endommagé un poste d'aiguillage dans le Rhône. Un train sur deux est supprimé. Le retour à la normale est prévu en fin de journée.

SNCF : des rongeurs grignotent des câbles dans le Rhône, plus qu'un train sur deux entre Lyon et Saint-Etienne

Le trafic TER est perturbé depuis ce jeudi midi entre Lyon et Saint-Etienne ainsi que sur l'axe Lyon / Valence. La faute à des rongeurs qui ont grignoté des câbles ferroviaires sur un poste d'aiguillage, au niveau de Chasse-sur-Rhône.

L'endommagement de ces installations de signalisation a de grosses conséquences sur la circulation des trains puisqu'il faut les ré-aiguiller par mesure de sécurité. La SNCF a dû supprimer plusieurs trains ou modifier les itinéraires.

Deux lignes sont principalement impactées : celle entre Saint-Etienne et Lyon Part-Dieu et celle entre Lyon Perrache et Valence. Cet après-midi, seulement la moitié des trains initialement programmés est en circulation. Le retour à la normale est prévu en toute fin de journée.