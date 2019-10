INFORMATION FRANCE BLEU - C'est une nouveauté en gare de Rennes. A partir du 16 décembre, la SNCF va proposer des allers-retours entre la capitale bretonne et la capitale belge sans correspondance.

SNCF : des trains directs entre Rennes et Bruxelles à partir de décembre

Une bonne nouvelle pour les bretons amateurs de gaufres belges et de chicons. A partir du 16 décembre, ils pourront plus facilement assouvir leurs envies grâce à une nouvelle liaison entre Rennes et Bruxelles.

Billets en vente à partir du jeudi 3 octobre

La SNCF va mettre en place un aller-retour par jour, du lundi au vendredi, sans correspondance. Des trajets directs qui s'effectueront en moins de 4h30 en moyenne. Le train partira à 6h23 de Rennes pour arriver à Bruxelles à 11h02. Le retour s'effectuera à 16h56 de la capitale belge pour une arrivée dans la capitale bretonne à 21h18.

Les premiers billets seront mis en vente à partir du jeudi 3 octobre sur le site de la SNCF. Il faudra compter 44 euros en moyenne pour un voyage. A ce jour il n'existe pas de liaison directe entre la Bretagne et la Belgique, même en avion.