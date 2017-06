SNCF : Des travaux perturbent certaines lignes TER au départ de Tours

Des travaux de maintenance des installations ferroviaires vont être réalisés du samedi 3 juin au lundi 5 juin sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Des perturbations sont à prévoir sur les lignes TER au départ de Tours, jusqu'à la fin du mois de juin.

SNCF Réseau va réaliser de gros travaux de modernisation ce week-end, notamment le remplacement des aiguillages en gares sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, du samedi 3 juin au lundi 5 juin. Deux lignes de TER en Indre-et-Loire sont notamment impactées : la ligne entre Tours et Chinon, et celle entre Tours et Reignac.

Des trains ralentis entre Tours et Chinon

À cause de travaux de maintenance, les trains vont être ralentis sur la ligne entre Tours et Chinon. Des perturbations qui vont durer jusqu'à la fin du mois. Découvrez les nouveaux horaires de la ligne :

Suppression de certains trains entre Tours et Reignac

Des perturbations aussi attendues sur la ligne TER entre Tours et Reignac. Jusqu'au 9 juin, certains trains ne circuleront pas. Prenez vos précautions.