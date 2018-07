Il était censé arriver en gare de Dijon à 22h01. Mais les passagers n'ont jamais vu la couleur des toits de la capitale des Ducs. Coincés qu'ils étaient dans ce TGV en provenance de Lille et à destination de Mulhouse.

Parti avec du retard mercredi soir, il a fini par s'arrêter du côté de Marne-La-Vallée, à l'est de la région parisienne... pour ne jamais en repartir. Contactée par France Bleu Bourgogne ce jeudi matin, la SNCF évoque un "accident de personne" du côté d'Attancourt. Accident qui a ensuite provoqué une succession de retards et de tergiversation au sein du groupe ferroviaire.

On nous a informés qu'on dormirait dans le train

Pour permettre aux voyageurs de passer le temps, la SNCF a mis en place une rame-dortoir. Par téléphone, Lionel, un passager, nous explique qu'aucune information n'a été donnée aux passagers. "Ce n'était pas un train couchette", précise-t-il tranquillement, avant de regretter l'absence de communication au niveau de la SNCF. "Sans explication, on nous a informés qu'on dormirait dans le train. C'était une ambiance assez spéciale, des gens qui s'entraidaient, parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là sans leurs parents, on a eu des couvertures, à manger. Et à 5h du matin, on nous annoncé que le train ne redémarrerait pas. On a donc pris un RER pour rejoindre la gare de Lyon."