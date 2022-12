SNCF : deux trains sur trois rouleront pour le week-end de Noël selon la direction

Seuls deux trains sur trois circuleront en ce weekend de Noël à cause d' une grève des contrôleurs , a annoncé mardi la direction de la SNCF lors d'une conférence de presse. Deux TGV sur trois devraient circuler vendredi sur les axes Atlantique et Méditerranée, et un train sur deux sur l'axe Nord. Trois Ouigo sur 4 devraient circuler. Les Intercités devraient avoir des conditions de trafic normales. Le détail pour samedi et dimanche n'a pas encore été communiqué.

Des négociations et tensions

Le mouvement des contrôleurs est porté par un collectif baptisé "Collectif national ASCT" (CNA), constitué en dehors de tout cadre syndical, et rassemble plus de 3600 "chefs de bord" dans un groupe Facebook . Le 8 décembre, la SNCF avait formulé plusieurs propositions pour sortir du conflit, après un week-end de grève l'ayant contraint à annuler près de deux tiers de ses TGV et Intercités. L'entreprise ferroviaire a proposé d'augmenter la prime de travail des contrôleurs de 600 euros par an, dont une partie serait intégrée au salaire en 2024, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 600 euros bruts par an. D'autres mesures spécifiques pour l'avancement ont été mises sur la table afin de faciliter le déroulement de carrière des chefs de bord.

Cependant, après avoir consulté ses membres sur Facebook pour décider des suites à donner, le collectif ASCT a dit le 16 décembre avoir constaté "de nombreuses fraudes et tentatives de manipulation du vote" qui l'ont conduit à annuler le scrutin et laissé le soin aux syndicats de sonder leurs adhérents. Selon Sud-rail, cette consultation "n'aura pas permis de dégager une position majoritaire". Par conséquent, la situation est pour l'heure assez floue, mais le syndicat invite tout de même la direction de la SNCF à "rehausser ses propositions pour permettre l'apaisement de la situation".