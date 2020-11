SNCF en Gironde : moins de trains mais un nouvel abonnement télétravail pour faire face au confinement

Face au confinement la SNCF adapte finalement son offre de trains en Nouvelle-Aquitaine. A partir de ce samedi 14 novembre le nombre de TER en circulation diminue. La SNCF, en accord avec le Conseil régional, a décidé de prendre en compte la baisse d'usagers constaté depuis ce reconfinement (-50 % de voyageurs en semaine et -75% le weekend).

Seulement 80% des TER circuleront donc en semaine, 45% le samedi et 60% le dimanche. En revanche, les liaisons avec les grandes lignes (LGV et Intercités) seront maintenues de même que les trains indispensables aux travailleurs et aux lycéens.

L'abonnement télétravail

Dans le même temps la SNCF s'adapte aussi aux contraintes du monde économique avec la création d'un nouvel abonnement mensuel "télétravail". Au lieu de s'abonner pour un mois, par exemple, les usagers réguliers de la SNCF pourront choisir un pass télétravail de 20 ou 30 trajets avec à la clef une économie de 20 %.