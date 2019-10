SNCF : trafic encore très perturbé ce samedi en Nouvelle-Aquitaine

C'est toujours très compliqué pour les usagers du rail ce samedi en Nouvelle-Aquitaine. Des cheminots exercent leur droit de retrait pour la 2e journée d'affilée. 9 TGV sur 10 circulent dans la région, aucun train Ouigo, et 20 % du trafic des TER reste assuré selon la SNCF.

Nouvelle-Aquitaine, France

Il faut s'armer de patience si vous prenez le train ce samedi en Nouvelle-Aquitaine, notamment pour partir en vacances. Comme hier, plusieurs trains sont retardés ou supprimés à cause d'un mouvement sans préavis.

Les conducteurs de trains sont appelés à exercer leur droit de retrait et à cesser le travail au niveau national par la CGT cheminots, après un accident ce mercredi sur un passage à niveau dans les Ardennes, une collision entre un TER et un camion.

20 % du trafic des TER assuré

Ce samedi, 9 TGV sur 10 circulent en Nouvelle-Aquitaine indique la SNCF. Comme partout en France, aucun train Ouigo ne circule. 20% du trafic des TER est assuré dans la région.

En Nouvelle-Aquitaine, les lignes suivantes sont concernées, selon la SNCF :

26 (Limoges-Ussel)

27 (Brive-Ussel)

51 (Bordeaux-Hendaye)

52 (Bordeaux-Pau-Tarbes)

53 (Bayonne-Pau-Tarbes)

54 (Bayonne-St Jean Pied de Port)

55 (Pau-Bedous)

En Gironde, aucun Intercités ne circule d'après la SNCF (ligne Bordeaux-Nantes et Bordeaux-Marseille). Tous les Intercités de Charente-Maritime et de Charente sont aussi annulés. Dans les gares de Pau, Tarbes ou Lourdes, très peu de trains, TGV et TER, sont maintenus. Dans le Limousin, un seul trajet Intercités est maintenu vers Paris tandis que les cinq autres sont supprimés.

La SNCF conseille aux usagers de reporter leur voyage ce samedi et de consulter l'application mobile SNCF pour savoir si un train circule, mais aussi le site TER Nouvelle-Aquitaine.