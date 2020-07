SNCF : encore des perturbations sur la ligne Amiens - Paris après une rupture de caténaire dans l'Oise

Les perturbations vont durer jusqu'à la fin de la soirée sur la ligne SNCF Amiens / Paris prévient la société ferroviaire. Il y a eu une panne électrique après une rupture de caténaire ce lundi en fin de journée près de Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise et les réparations prennent plus de temps que prévu. Il y a des retards compris entre une vingtaine de minutes et une heure et demi depuis ce mardi matin.

Lundi soir, la circulation a été interrompue sur l'axe Amiens-Paris et les voyageurs ont dû être pris en charge par des bus ou des taxis.