La circulation des trains va rester perturbée ce week-end sur la ligne POLT... en pleins départs en vacances des parisiens ! Deux rames sont toujours en réparation, et d'après la SNCF, c'est à cause des intempéries qui ont "mis à l'épreuve" le matériel roulant.

La liste des trains supprimés

Et pour nous, ça donne 4 trains déjà supprimés chaque jour depuis le début de la semaine. Ce week-end des 17 et 18 février, 1 train va être supprimé samedi et 4 dimanche en gare de La Souterraine :

- Le 19h34 de samedi pour Paris Austerlitz est supprimé ;

- Les 10h26 et 19h22 de dimanche pour Toulouse et les 10h38 et 19h39 de dimanche pour Paris sont supprimés ;

- Le 5h39 de lundi pour Paris Austerlitz est supprimé.

Résultat, les rares intercités qui roulent encore sont pleins à craquer. Vendredi soir, un billet pour rejoindre Paris ce dimanche depuis La Souterraine s'arrachait entre 55 et 88 euros.