SNCF : encore un trafic très perturbé ce dimanche 8 décembre en Berry

Châteauroux, France

Il n'y a pas vraiment d'éclaircie à l'horizon pour les usagers de la SNCF. La grève contre la réforme des retraites reste massivement suivie partout en France. Les prévisions de trafic pour dimanche 8 décembre montrent que de très nombreux trajets sont supprimés.

Ainsi, concernant les Intercités entre Paris et Châteauroux, il y a très peu de trains. Comptez un train dans le sens Châteauroux-Paris (départ de Châteauroux à 13h40). Et deux trains dans le sens Paris-Châteauroux (départs de Paris à 11h52 et 18h35).

Sur le réseau TER, il n'y a aucun train entre Vierzon et Bourges. Pas de train non plus entre Vierzon, Châteauroux et Argenton-sur-Creuse. Sur la liaison entre Tours et Châteauroux, dans les deux sens, des cars circulent mais aucun train.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leur déplacement dans la mesure du possible.