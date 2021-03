SNCF : gros chantier sur la ligne Laroche-Auxerre à partir d'avril

Un chantier conséquent va démarrer le 12 avril prochain pour rénover 25 kilomètres de voies de chemin de fer entre Auxerre et Laroche-Migennes. Ce chantier de 44 millions d'euros va mobiliser 400 personnes, 35 entreprises et un train-usine de 750 mètres. Il est financé par SNCF Réseau, grâce au plan de relance de l'Etat. Une modernisation vraiment nécessaire sur cette ligne vieillissante, sur laquelle circulent environ 35 trains par jour : "il était vraiment essentiel de le faire. On avait besoin de régénérer la voie pour lui garder sa performance, pour maintenir le temps de parcours et maintenir les circulations. Ça fait partie des gros chantiers que nous avons privilégié pour cette année", explique Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF Réseau, "ça va apporter d'abord du confort puisqu'une ligne en bon état évite d'être secouée. Et puis, elle fait beaucoup moins de bruit. C'est également un aspect important qui contribue à la régularité des trains, donc à diminuer les retards de trains dus à l'infrastructure. On sait qu'une voie neuve c'est un aspect évidemment de sécurité qui est primordial pour nous, mais également un bon point pour la régularité et le confort des passagers".

Des conséquences sur la route

Ce vaste chantier aura des conséquences sur la route, dès le 8 avril, avec la fermeture de plusieurs passages à niveaux entre Cheny et Auxerre. Une quinzaine de passages à niveau seront concernés : certains seront fermés en continu pendant plusieurs semaines, d'autres pendant quelques jours seulement, d'autres encore seront fermés le jour (de 8h à 16h30) et la nuit (de 20h à 5h). Des déviations seront évidemment mises en place. Elles sont d'ors et déjà visibles sur le site de Sncf réseau.

Il faudra aussi s'attendre à des nuisances sonores et à la circulation d'engins de chantier, notamment à proximité de la base de travaux de Vergigny.

15 passages à niveau seront fermés pour ce chantier. - SNCF Réseau

Des conséquences dans les trains

En ce qui concerne la circulation des trains, les TER entre Laroche, Auxerre et le Morvan ne circuleront pas du 12 avril au 31 mai. Tous les trains seront remplacés par des cars mais les temps de trajet seront plus longs. Il faudra par exemple compter 20 minutes de plus sur le trajet Laroche-Auxerre (qui prendra 35 à 40 minutes en car contre 15 à 17 minutes en train). Pour les liaisons entre Auxerre et Corbigny ou Avallon, il faudra compter 30 minutes de plus.

Un train-usine de 750 mètres

Ces travaux consistent à renouveler entièrement la voie ferrée (rails, traverses et ballast) sur 25 kilomètres, grâce à un train-usine de 750 mètres et pouvant peser jusqu'à 2 500 tonnes. Le train-usine est composé d'une succession d'engins permettant de renouveler la totalité des composants de la voie. L'outil permet de renouveler 900 mètres de voie en moyenne, chaque jour, soit quatre fois plus qu'en utilisant des moyens classiques. "C'est la dernière technologie, la plus moderne pour rénover les voies", explique Jérôme Grand, le directeur territorial de SNCF Réseau. "C'est un train qui fait à peu près 700 mètres de long et qui permet d'enlever la voie et d'en remettre une neuve en même temps. Et donc, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et donc de limiter les fermetures de lignes. C'est véritablement un procédé industriel très moderne, très innovant. Et nous déployons sur Laroche-Migennes Auxerre parce que c'est évidemment une ligne très importante pour le transport ferroviaire et donc cela nous permet de fermer la ligne uniquement, si je puis dire, pendant deux mois, alors qu'avec un procédé classique, plusieurs mois de fermeture qui auraient été nécessaires".

Des travaux préparatoires seront menés du 29 mars au 10 avril

Le véritable chantier de modernisation aura lieu du 12 avril au 28 mai

Des travaux de finition sont programmés du 31 mai au 10 juillet

Des travaux complémentaires auront lieu de 30 août et 22 décembre