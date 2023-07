SNCF : Grosse pagaille sur l'axe Bretagne-Paris, tous les trains sont en retard ce samedi

Les perturbations à la SNCF débutées ce vendredi soir sur l'axe Atlantique, se poursuivent ce samedi. L'ensemble des liaisons entre la Bretagne et Paris sont perturbées, tous les trains affichent un retard entre 45 minutes et plus de trois heures.

En gare de Rennes, l'ensemble des trains à destination de Paris sont en retard ce samedi 29 juillet. © Radio France - Baptiste Roux Après une nuit de galère, les perturbations se poursuivent à la SNCF, ce samedi. En cause une grosse panne survenue hier soir, suite aux intempéries parisiennes. Résultat, en gare de Rennes, le TGV Rennes-Paris qui devait partir à 9h35 accuse plus de trois heures de retard, son départ est prévu à 12h45. Le reste des trains qui relient la Bretagne à Paris ont entre 45 minutes et 1h10 de retard pour l'instant. ⓘ Publicité L'ensemble des trains qui relient la Bretagne à Paris ont du retard ce samedi 29 juillet, illustration en gare de Rennes. © Radio France - Baptiste Roux Une panne de signalisation Tout est partie des grosses intempéries qui ont touché la ville de Massy (Essonne) ce vendredi 28 juillet en fin de journée. La foudre a provoqué une panne géante de signalisation, ce qui a paralysé le trafic sur la ligne atlantique toute la soirée. Certains trains ont accusé jusqu'à quatre heures de retard. Une panne qui tombe très mal, en plein weekend de chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens.