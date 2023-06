SNCF : d'importants retards au départ et à l'arrivée de la gare du Nord et de la gare Montparnasse

La SNCF connait un début de weekend difficile à Paris. Tous les trains en partance et à l'arrivée des gares Montparnasse et du Nord connaissent des retards allant de 20 minutes à plus de trois heures. C'est toute la partie ferroviaire du nord et de l'ouest de l'Hexagone qui est perturbée par deux incidents ce vendredi 9 juin.

Deux jours de perturbations de suite pour la gare du Nord

Après avoir vu tout le trafic être perturbé la veille à cause d'une caténaire arrachée , c'est un nouveau défaut d'alimentation électrique qui bouleverse fortement le trafic gare du Nord. "Un TGV connait un défaut d'alimentation électrique, à cause d'un incident sur une installation électrique. Il est bloqué sur une voie à la sortie de la gare", a indiqué la SNCF à France Bleu Paris.

À 20 heures, au départ de la gare du Nord, une quinzaine de trains avait été soit supprimée, soit connaissait entre 10 minutes et 2h20 de retard.

Ni les RER B et D, ni les Transiliens H et K ne subissent de perturbations, le trafic est normal. Pour connaitre l'état du trafic en temps réel, cliquez ici.

Un train percute un oiseau entre Paris et Rennes

Quant à la gare Montparnasse, celle qui dessert la partie Atlantique de l'Hexagone, "c'est un train qui subit une panne à cinquante kilomètres de Paris", rapporte la SNCF. "Le train a été dépanné, mais tous les autres qui sont censés emprunter la LGV (Ligne à grande vitesse) subissent ce retard". Ils ont donc été ralentis, arrêtés ou ne sont finalement pas partis des gares, comme celle de Montparnasse à Paris qui était encore noire de monde à 19h.

Selon les informations de France Bleu Armorique, c'est un TGV entre Paris et Rennes qui a été bloqué parce qu'il a percuté un oiseau. L'animal a fendu le pare-brise du TGV ce qui a forcé le train à s'arrêter pour être remorqué.

À 20 heures, au départ de la gare Montparnasse, au moins une vingtaine de trains connaissait entre 1h40 à 3h de retard.

Trafic normal en revanche pour la ligne N du Transilien. Pour connaitre l'état du trafic en temps réel , cliquez ici.