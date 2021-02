SNCF : grosses perturbations à Nantes après un accident de personne

Le trafic SNCF était très perturbé vendredi en fin d'après-midi à Nantes, les trains à destination ou en provenance de Paris, d'Angers et d'Ancenis accusaient de gros retards après un accident de personne près de Thouaré-sur-Loire.

Le TGV parti de Paris-Montparnasse à 14h48 et qui devait arriver à Nantes à 16h50 ce vendredi a heurté une personne près de Thouaré-sur-Loire quelques minutes avant son terminus. Ce train arrêté en pleine voie affiche deux heures et demi de retard. A 17h30, le trafic ferroviaire était totalement interrompu sur l'axe entre Nantes et Ancenis.

La circulation des trains ne devrait pas reprendre avant 20 heures selon la SNCF. Un autre TGV en provenance de Paris est arrêté en gare d'Angers, les deux suivants ont été déroutés par Rennes.

Cet accident a également des répercutions sur le trafic TER, les trains à destination ou en provenance d'Angers et d'Ancenis affichent aussi d'importants retards. Sur les autres lignes TER, le trafic est normal.