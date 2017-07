SNCF : grosses perturbations dans le Poitou-Charente après une panne à la gare Montparnasse à Paris

La gare Montparnasse à Paris est totalement immobilisée depuis ce matin, à cause d'une panne découverte en région parisienne au milieu de la nuit. Pas de retour à la normale avant ce dimanche midi.

Le trafic ne devrait pas reprendre avant le début de l'après-midi dans la gare Montparnasse à Paris. Les agents de la SNCF ont repéré une panne dans la nuit, près de Vanves en région parisienne. Près d’une cinquantaine d’agents de la SNCF sont mobilisés pour inspecter les voies et les postes d’aiguillages. En attendant les trains sont déroutés, à l'arrivée et au départ, vers les gares d'Austerlitz et de Massy-Palaiseau.

Des trains annulés et des retards importants

La majorité des TGV en direction de la Rochelle ont été annulés ce dimanche matin, y compris au départ de Poitiers et de Niort. Quatre trains sont concernés, selon la SNCF. Ceux à destination de Bordeaux-Saint-Jean accusent un retard de 40 minutes, voire une heure. Dans le hall de la gare de Poitiers, des dizaines de passagers attendent et s'impatientent.

La SNCF promet d'avertir les usagers pas SMS ou mail. Elle indiquera notamment l'heure du prochain train. Elle assure également que des indemnités sont prévues en fonction du retard.