SNCF : ce qu'il faut retenir de l'interview de Jean-Baptiste Gastinne, en charge des transports à la Région

Les retards, les travaux, la communication, les investissements, les tarifs, etc. On a tous quelques chose à dire sur la SNCF et sur le train en Normandie. Justement : pour répondre aux questions et aux interrogations des auditeurs, Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la région Normandie en charge des transports, était l'invité ce jeudi de France Bleu Normandie entre 8h et 9h.

Après un été catastrophique, où en est-on aujourd'hui ?

Alors que la SNCF affiche un taux de ponctualité depuis le début de l'année de 93 %, ce jeudi matin, un train au départ du Havre a été supprimé en raison d'une "défaillance matérielle". À l'antenne et sur les réseaux sociaux, les usagers s'agacent. "93 % de régularité, c'est une moyenne", souligne Jean-Baptiste Gastinne, qui confirme qu'aux heures de pointe, les trains normands sont pour le coup en-dessous de la moyenne.

Interrogé sur le ras-le-bol d'une internaute, le vice-président de la région en charge des transports répond : "Je comprends évidemment qu'elle soit à cran. Et je peux même comprendre la colère, parfois, des usagers. Parce que quand les événements se multiplient, quand on prend le train tous les jours aller-retour, si vous avez plusieurs incidents dans la semaine, je comprends même qu'on puisse aller jusqu'à la colère."

"On essaye de tout faire pour améliorer le système, poursuit Jean-Baptiste Gastinne. On a quelques signes d'encouragement parce qu'il y a plutôt des indicateurs à la hausse. Mais comme on part d'assez loin, il faut que ces indicateurs qui sont à la hausse continuent à l'être dans les mois et dans les années qui viennent."

Quels investissements de la Région ?

"On a investi deux milliards d'euros dans le ferroviaire depuis 2016, résume Jean-Baptiste Gastinne. C'est un effort qui n'avait jamais été fait et il vient rattraper, il faut bien le reconnaître, des années et des années de sous-investissement dans le ferroviaire en Normandie."

Sur ces deux milliards d'euros, 1,3 milliard ont été investi dans le "matériel roulant", avec l'achat de quarante nouvelles rames, les fameux trains Omneo. "On attend une deuxième livraison de 27 rames supplémentaires de la même gamme, de manière à avoir un parc homogène", ajoute Jean-Baptiste Gastinne. Ces nouvelles rames devraient être mises en service en 2024.

Sur ce sujet des investissements, Jean-Baptiste Gastinne poursuit : "500 millions d'euros ont été investis pour rénover les infrastructures. Elles ne l'ont pas été pendant trop longtemps, parce qu'on a fait une politique du tout TGV en France et comme on n'en a pas profité en Normandie, on n'a pas entretenu pendant ce temps-là les vieilles lignes. Et enfin, ça passe parfois inaperçu, mais c'est 200 millions d'euros sur des ateliers de maintenance pour que ces trains normands soient entretenus."

Quid des travaux de prolongement du RER E ?

Depuis plusieurs mois, des travaux à Mantes-la-Jolie perturbent le trafic sur les lignes normandes. Est-ce que les usagers ne "payent" pas finalement pour un chantier qui ne bénéficie qu'à la région parisienne ? Non, selon Jean-Baptiste Gastinne : "C'est bon pour la région Ile-de-France, mais c'est bon aussi pour nous les Normands : quand les travaux seront terminés, les RER E ne passeront plus à Saint-Lazare en surface et laisseront des voies en gare pour d'autres trains, et pour nos trains normands. C'est une bonne chose parce que ça va ouvrir des marges de manœuvre supplémentaires pour les trains normands, dès lors que ces travaux seront terminés."

Peut-on rouvrir la ligne entre Rouen et Evreux ?

C'est une question posée par les élus socialistes à la Région, et notamment de Timour Veyri, qui a interpellé Jean-Baptiste Gastinne ce jeudi matin sur France Bleu Normandie. Réponse du vice-président de la région, en charge des transports : "Cette ligne entre Rouen et Évreux, il y en avait une dans le passé et les majorités précédentes avaient dit non, on ne peut pas faire. On a décidé de réétudier sérieusement cette question parce que c'est quand même Rouen, chef-lieu de la région, et Évreux, chef-lieu du département de l'Eure."

"Les études montrent que dans la décennie, on doit pouvoir rouvrir dans un premier temps Rouen-Louviers, assure Jean-Baptiste Gastinne. En revanche, selon lui : "Ce sera beaucoup plus compliqué de rouvrir jusqu'à Évreux. On a étudié ça sérieusement : Il y a des zones Natura 2000, il y a une usine qui s'est développée de part et d'autre de la voie. Il y a un échangeur autoroutier, il y a 50 passages à niveau. C'est tellement compliqué que les études aujourd'hui consistent à voir si on ne peut pas faire un nouveau tracé."

Par ailleurs, y a-t-il des lignes menacées de fermeture aujourd'hui en Normandie ? "Il n'y a aucune fermeture à l'ordre du jour, répond Jean-Baptiste Gastinne. On a l'intention que toutes les lignes qui sont circulées aujourd'hui le restent demain. Pour ça, il faut simplement réunir les financements qui vont permettre d'entretenir ces lignes."

Pourquoi l'horaire du TGV Le Havre-Marseille a-t-il été décalé ?

Beaucoup de questions d'internautes et d'auditeurs à propos du seul TGV qui circule en Normandie. Le train Le Havre-Marseille partait auparavant le matin de la Cité Océane, il part désormais l'après-midi. Ce train est-il menacé ?

_"J'ai été informé de cette décision de la SNCF au printemp_s, répond Jean-Baptiste Gastinne. Immédiatement, je leur ai dit qu'ils touchaient à quelque chose de très sensible, parce que c'est le seul TGV qui circule en Normandie. En fait, on sait très bien que la SNCF voudrait le supprimer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la rentabilité classique des TGV. On leur a rappelé que la SNCF avait, de ce point de vue-là, une dette à l'égard de la Normandie. "

"On m'a expliqué qu'une façon de réduire le déficit, c'est d'inverser les horaires, poursuit-il. Et donc en effet, au lieu que le train parte du Havre le matin, il partirait de Marseille à cette heure-là le matin et donc il arriverait au Havre en début d'après-midi, et repartirait du Havre en milieu d'après-midi, pour arriver à Marseille le soir. La SNCF m'a expliqué qu'en faisant ça, ils économiseraient une rame parce que quand un TGV dort au Havre, ils ne peuvent pas travailler dessus. Ils n'ont pas les ateliers qui permettent de travailler sur les TGV, comme à Marseille. Je leur ai quand même demandé d'être très vigilants parce que, moi, je ne veux pas qu'il y ait moins de voyageurs qui utilisent le train et qu'on nous dise ensuite qu'il faut le supprimer."

Quand seront remplacés les trains vétustes ?

Nicolas a appelé France Bleu Normandie pour nous livrer son témoignage : "Je prends le train Serquigny-Paris depuis 17 ans, aujourd'hui nous circulons dans des trains dont les wagons ont cinquante ans, ce qui occasionne un inconfort permanent entre l'absence de climatisation l'été, le chauffage l'hiver, des portes qui ferment mal, qui occasionnent des pannes, etc."

"On est arrivés avec des trains obsolètes, répond l'adjoint à la Région en charge des transports. Là vous parlez de voitures qui sont des vraies bétaillères, il n'y a pas d'autre mot. Dans les années 1970, on avait les trains Corail, que l'on a remplacés. La prochaine étape, c'est de remplacer ces trains-là. Et c'est la deuxième vague de trains Omnéo qui va permettre de remplacer ces trains-là. Donc effectivement, vous êtes concerné et je peux vous dire il faut encore patienter un peu, ces trains sont attendus pour 2024."

Investir dans le train plutôt que dans la route ?

C'est une question de Sophie : la Région ne peut-elle pas transférer les fonds prévus pour le contournement Est de Rouen pour les rediriger vers le ferroviaire ? "On essaye de ne pas opposer les modes de transport, répond Jean-Baptiste Gastinne, en désaccord avec cette idée. Par contre, et je l'ai dit d'emblée : notre priorité est vraiment le ferroviaire. La somme de deux milliards qu'on a engagée, elle est engagée et l'effort se poursuit. Il est sans commune mesure avec les investissements qu'on met sur la route. Sur le projet de contournement Est, moi, je ne crois pas que ce soit un projet dépassé. Il y a déjà des phénomènes de saturation, d'engorgement en cœur de métropole, qui nuisent à la qualité de vie des Rouennais et à l'attractivité de la métropole rouennaise. J'ajoute que, étant donné la décision qui est prise au niveau européen d'interdire la vente des véhicules thermiques à partir de 2035, on aura des véhicules qui vont circuler et qui seront beaucoup moins polluants et aussi plus respectueux de la planète parce que n'émettant pas de CO2."

Les contrôleurs et l'information aux voyageurs

"Ce rôle, il est précieux", considère Jean-Baptiste Gastinne après avoir entendu le témoignage d'un contrôleur de la SNCF, confronté au manque de moyens et à l'agressivité croissante des voyageurs quand le trafic est perturbé.

Interrogé sur le manque d'information faite aux voyageurs en cas de perturbation, l'élu répond : "Ce que j'ai entendu m'irrite parce que il y a six ans, j'ai dit à la SNCF : 'Je veux que vous preniez en considération vos clients, vos abonnés, les voyageurs. Vous devez les traiter mieux que ça.' Et la meilleure façon de les traiter, c'est de leur donner les informations, encore plus quand il y a des dysfonctionnements, des perturbations, des retards, et des suppressions de trains. Ils ont progressé, et je remercie d'ailleurs tous les agents qui ont contribué aux progrès qui ont été réalisés. Ce n'est pas suffisant. Et donc dans nos projets pour ce mandat, on a le financement d'un poste d'information aux voyageurs. Il n'en existe nulle part en France, sauf en région Ile-de-France. Ce sont des investissements importants en terme de télé-sonorisation, de caméras, afin d'informer les voyageurs mais aussi pour s'assurer que tous les agents ont la même information, pour qu'il y ait une cohérence. D'où le financement de ce poste, qui va réunir, dans un bâtiment au Havre, tous les gens qui travaillent à la SNCF sur cette information aux voyageurs."

Un train direct Paris-Dieppe en semaine ?

C'est une demande d'Alain, qui nous a appelé ce jeudi matin depuis Dieppe. "Avant de parler de remettre ces trains, il ne fallait pas les enlever. C'est l'ancienne majorité au conseil régional de Haute-Normandie qui a accepté que le Paris-Dieppe direct soit retiré. A la demande des élus de Dieppe, on a rétabli ce qu'on pouvait rétablir, cet aller-retour direct Paris-Dieppe le week-end. On ne sait pas le faire en semaine. Pourquoi ? Parce que c'est un matériel particulier qui fait Paris-Dieppe, puisque la ligne n'est pas totalement électrifiée, ce sont des Régiolis. Et ces Régiolis, ont une faible capacité. Si on les mettait en semaine, on occuperait un sillon. Et les sillons sont rares avec un train à faible capacité qui, en plus, risquerait d'être surchargé par des gens qui ne vont pas à Dieppe."

Baisser les tarifs ?

C'est une question de Tristan : pourquoi ne pas harmoniser les tarifs sachant que l'on paye le même prix quand on est debout ou assis, quand le train est bondé ou vide, rapide ou plus lent, et pourquoi ne pas baisser les prix en conséquences ?

"Ça ne me parait pas raisonnable, dans le contexte actuel, de baisser les prix", répond tout net Jean-Baptiste Gastinne. Pour les abonnés, nous avons baissé de 20 à 30 euros leurs tarifs en 2016-2017, au tout début de la première mandature d'Hervé Morin, et le vote avait eu lieu à l'unanimité au conseil régional. On a fait un effort pour les abonnés, parce que c'est ceux qui utilisent le train le plus souvent, parce que c'est souvent des jeunes qui n'ont pas d'autre solution pour voyager. Mais si on devait baisser les tarifs ou rendre le train gratuit, on se priverait des moyens d'investir. Alors qu'en Normandie, ce qui manque par dessus tout, ce sont les investissements dans le ferroviaire. On n'en a pas fait pendant des décennies, il faut les faire maintenant. Sinon, on va vraiment désespérer tous les voyageurs de prendre un jour le train."