SNCF : L'association Urgence Ligne POLT demande 500 millions d'euros de plus au gouvernement

500 millions d'euros. Voilà ce que demande l'association Urgence Ligne POLT, fondée en 2010 à Brive-la-Gaillarde, au gouvernement dans un courrier adressé au ministre des transports, Clément Beaune. Une somme supplémentaire aux 2 milliards d'euros déjà accordés pour la rénovation d'ici à 2025 des 713 kilomètres de la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Rénovation déjà bien avancée : 50 % des travaux ont déjà été réalisés, "Ils seront finis à temps", assure le président de l'association, Jean-Claude Sandrier. Mais il veut aller plus loin : il souhaite que la ligne POLT fasse partie du Plan Borne de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 annoncé par la première ministre, Elisabeth Borne, en février dernier. Un plan pour moderniser les trains en France. Il en demande donc 500 millions, estimés sur la base des travaux et améliorations qu'il faudrait mener.

14 allers-retours par jour et 4 à 5 nouvelles rames rapides demandées

Parmi les demandes effectuées : la volonté d'une ligne plus rapide. Aujourd'hui, un Paris-Limoges s'effectue en 3h15. Beaucoup trop long pour l'association, qui espère voir réduire le temps de trajet à 2H30. Si 16 rames "rapides", nommées Oxygène ont déjà été commandées pour la modernisation, d'ici 2 ans, en 2025, elle en redemande 4 à 5 supplémentaires. "On passerait de 9 allers-retours à 14 par jour, et 5 dessertes quotidiennes dans tous les arrêts de la ligne", précise le président de l'association.

Une concertation avec Clément Beaune en Juin

Pour lui, il faut agir dès maintenant, avant que le Plan Borne ne soit acté d'ici l'été, en concertation avec l'Europe et les régions. Car "moderniser, c'est bien, mais il faut être plus ambitieux pour cette ligne, par rapport au grand territoire qu'elle dessert." Selon lui, "cela fait bien longtemps que la ligne a été abandonnée. Il y a des rénovations qui auraient du être faites il y a 10 ans." Déjà venu en mars dernier à Limoges pour rencontrer les acteurs de l'association , le ministre des transports, Clément Beaune les rencontrera à nouveau lors d'une réunion en juin prochain, la date n'a pas été encore définie. La discussion est donc lancée.

Une nouvelle rame "oxygène" envoyée pour test

"Je pense que les choses vont bouger", termine Jean-Claude Sandrier. Il y a en effet quelques jours, le président de l'association a appris que la première rame rapide "oxygène" prête, venait d'être envoyée en République Tchèque pour être testée, lieu central des essais des trains en Europe. Une concrétisation pour l'association qui voit en cet essai, le début d'une victoire.