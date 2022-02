SNCF : la CGT annonce une nouvelle grève des aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine, fortes perturbations à prévoir

Attention si vous prévoyez de prendre le train en Nouvelle-Aquitaine entre le dimanche 6 mars, 11h30 et mardi 8 mars, 8h. De fortes perturbations sont à prévoir. La CGT cheminots a annoncé ce lundi soir avoir déposé un nouveau préavis de grève, le quatrième depuis mi-décembre. Les aiguilleurs sont appelés à cesser le travail, ce qui devrait considérablement altérer le trafic. Lors de la dernière journée d'action, le trafic avait été paralysé dans toute la région, avec une interruption totale des TGV durant une matinée, et des dessertes TER supprimées.

Pourquoi une grève de 36h, cette fois ? Le syndicat indique vouloir "faire monter la pression" face à une direction qui "annonce qu'il n'y aura plus de négociations". Les aiguilleurs réclament des embauches et une hausse des salaires. "Cette quatrième période de grève et ses conséquences sur la circulation des trains sur un préavis de 36h, incluant un dimanche après-midi et un lundi est donc inévitable" estime le communiqué de la CGT qui évoque un durcissement du conflit. "À situation similaire dans une autre région, la direction a su trouver rapidement un terrain d’entente", justifie encore la CGT.

Contactée ce lundi soir, la SNCF n'était pas en mesure de fournir à ce stade de prévisions de trafic.