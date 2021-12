Trois syndicats de la SNCF appellent à la grève pour le premier week-end des vacances de Noël, du 17 au 19 décembre, sur l'axe sud-est, ont appris ce lundi France Bleu et franceinfo, confirmant une information de RTL. Les prévisions complètes de trafic ne seront pas dévoilées avant mercredi.

SNCF : la CGT, Sud et Unsa appellent à la grève ce week-end sur l'axe sud-est

Trois syndicats de la SNCF, CGT-Cheminots, Sud-Rail et l'Unsa appellent à la grève pour le premier week-end des vacances de Noël, du 17 au 19 décembre, sur l'axe sud-est, ont appris ce lundi France Bleu Gard Lozère et franceinfo auprès des syndicats, confirmant une information de RTL. Les syndicats ont déposé deux préavis de grève distincts, l'un de la CGT, l'autre de Sud et de l'Unsa, à chaque fois pour demander des augmentations de salaires. La direction de la SNCF ne souhaite pas commenter cet appel à la grève.

Les conducteurs ont jusqu'à mercredi pour déposer leur DII (Déclaration Individuelle d'Intention), soit minimum 48h avant le début de la grève. Les prévisions complètes de trafic pour le week-end prochain ne seront pas connues avant cette date. Selon France Bleu Gard Lozère, la grève devrait toucher les trains Intercités, mais épargner les TGV et les TER. En Occitanie, le trafic pourrait être perturbé sur la transversale Bordeaux / Marseille.