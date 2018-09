La circulation des trains est perturbée ce jeudi 6 septembre en fin d'après-midi sur l'axe Dijon- Besançon, entre Dijon et Dole. Il n'y a plus d'électricité . Les TGV circulent normalement ,un TER est bloqué à quai à Genlis.

Villers-les-Pots, France

Plus aucun train régional ne circule à 17 h 30 sur l'axe Dijon - Dole. La foudre est tombée dans l'après-midi sur un caténaire à Villers-les-Pots, dans le Val de Saône, résultat , plus d'électricité en tout cas entre Dijon et Dole. Il n'y a plus aucun TER qui circule entre la capitale bourguignonne et Dole.

Les voyageurs qui doivent se rendre à Besançon depuis Dijon peuvent emprunter les TGV qui ne sont pas touchés par ces perturbations, sans supplément de prix.

Dans le sens Besançon - Dijon la circulation se fait en navette jusqu'à Dole sur une voie. La SNCF espère rapidement pouvoir remettre en place la circulation sur la totalité de la ligne , très rapidement mais sur une seule voie de circulation.

En revanche il faudra plus de deux heures pour pouvoir rétablir l’électricité entre Dijon et Dole, et donc récupérer les deux voies de circulation.