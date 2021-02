SNCF : la circulation des TER perturbée pendant 6 semaines entre Belfort et Paris

À cause d'un affaissement de terrain survenu ce mercredi 17 février au niveau de la voie ferrée en Haute-Saône, la circulation est perturbée sur la ligne TER qui relie Paris à Belfort. Aucun train ne circule entre Vesoul et Culmont-Chalindrey jusqu'au 5 avril, le temps de remettre la voie en état.

C'est l'une des conséquences des intempéries de ce mois de février : les pluies et la fonte de la neige ont provoqué l'affaissement d'un remblai, et déformé une partie de la voie au nord de Vesoul, sur la ligne TER reliant Paris à Mulhouse.

La circulation des trains TER est donc totalement interrompue dans les deux sens sur la ligne 4, entre Vesoul et Culmont-Chalindrey à partir de ce mercredi 17 février et jusqu'au lundi 5 avril inclus indique la SNCF dans un communiqué. Une durée qui correspond aux six semaines de travaux nécessaires pour remettre en état la voie endommagée.

L'incident va perturber pendant six semaines la ligne TER reliant Mulhouse à Paris - SNCF

Les voyages entre Belfort, Troyes et Paris sont donc concernés par cette interruption de travaux, puisque la ligne TER normalement empruntée est coupée en deux : la circulation des trains entre Culmont-Chalindrey et Paris se poursuit, et même chose entre Belfort et Vesoul ou Mulhouse et Vesoul. Mais impossible d'effectuer un trajet direct en TER entre Belfort et Paris ou Mulhouse et Paris pendant six semaines.

La SNCF demande aux clients d'annuler ou de reporter leur voyage jusqu'à la fin des travaux, les annulations des billets TER seront sans frais. Pour les voyageurs déjà en possession d'un billet pour effectuer un voyage entre Paris et Mulhouse ou entre Paris et Belfort, des report de voyages sur TGV seront proposés par la SNCF.

En revanche, si vous possédez un billet pour aller de Belfort à Chaumont par exemple, le voyage sera tout simplement annulé puis remboursé, sans solution de substitution.