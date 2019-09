SNCF : la circulation des train perturbée par des travaux de modernisation sur la ligne Paris-Orléans-Limoges

En raison de travaux de modernisation sur la ligne Paris-Orléans, la circulation des trains sera perturbée sur les axes Paris- Orléans-Tours, Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Châteauroux-Limoges à partir de ce lundi 30 septembre et jusqu'au 14 décembre.

Centre-Val de Loire, France

Les travaux de modernisation de la ligne Paris-Orléans vont reprendre ce lundi 30 septembre et devraient durer jusqu'au 14 décembre prochain. Les opérations vont entraîner des restrictions et des interruptions totales de circulation.

Plusieurs lignes seront impactées : Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Châteauroux-Limoges. Une première phase, jusqu’au 11 octobre prochain, verra la modification de quelques dessertes de mi-journée.

Interruption totale de 9h à 15h du lundi au vendredi

La seconde, dès le 14 octobre, nécessitera une interruption quasi-totale des circulations entre 09h et 15h et ce jusqu’au 14 décembre. Les dessertes ferroviaires du matin et du soir seront assurées dans les deux sens, moyennant quelques adaptations horaires notamment au départ de Paris Austerlitz, et deux allers/retours par autocar seront proposés en milieu de journée.

Ces travaux entrent dans le cadre de la modernisation de la ligne Polt (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse). Pendant toute la durée de ce chantier, le SNCF recommande à ses usagers de consulter les informations sur les horaires de circulation des trains via l’appli Assistant SNCF ou via le site TER Centre-Val de Loire.