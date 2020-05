SNCF : la circulation des trains interrompue pour cause de travaux en Centre-Val de Loire ce week-end

SNCF Réseau réalise des travaux de modernisation des voies entre Paris et Orléans et dans le secteur de Vierzon tout au long de ce week-end de l'Ascension. La circulation des trains sera donc interrompue entre le 21 et le 24 mai sur plusieurs lignes du centre-Val de Loire.

Pour permettre la modernisation des installations et garantir un service performant, SNCF Réseau procède à de nombreux travaux de renouvellement d’équipements de la voie notamment entre Paris et Orléans et dans le secteur de Vierzon du 21 au 24 mai. Des autocars de substitution sont prévus.

Dans le cadre du plan de transport adapté "déconfinement", les travaux sont organisés de manière à assurer des départs aux premières heures de matinée le jeudi 21 mai et des retours en fin de journée le dimanche 24 mai. Les équipes SNCF invitent toutefois les clients à reporter, dans la mesure du possible, leur trajet. Les capacités de substitution par autocars ne pouvant être équivalentes à la capacité des trains et plus particulièrement en cette période de pandémie où seule une place sur deux peut être mise à disposition.

Les lignes concernées en Centre-Val de Loire

Orléans<> Paris : la circulation des trains RÉMI et RÉMI Express est totalement interrompue du jeudi 21 mai fin de matinée au dimanche 24 mai début d’après-midi. Des autocars de substitution sont proposés entre les Aubrais et Paris. Le nombre de places assises à bord étant très limité, il est impératif de réserver un billet sur le site internet.

Orléans<> Vierzon <> Bourges <> Nevers : la circulation des trains RÉMI et RÉMI Express est interrompue du jeudi 21 mai fin de matinée au dimanche 24 mai début d’après-midi. Des autocars de substitution sont mis en place entre les Aubrais, Salbris, Vierzon et Bourges et ainsi que Bourges et Nevers. Le nombre de places est très limité.

Orléans <> Vierzon <> Châteauroux <> Limoges : la circulation des trains RÉMI et RÉMI Express est totalement interrompue du jeudi 21 mai fin de matinée au dimanche 24 mai début d’après-midi.

Tours <> Vendôme <> Châteaudun <> Paris : la circulation des trains RÉMI est interrompue jeudi 21 mai toute la journée et adaptée les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai. A certaines heures et sur certains trajets, des substitutions par autocar (nombre de places très limité) sont proposées.

Tours <> Vierzon <> Bourges <> Nevers : la circulation des trains RÉMI est interrompue du jeudi 21 mai fin de matinée au dimanche 24 mai début d’après-midi. Des autocars de substitution (nombre de places très limité) sont proposés pour assurer une desserte directe Tours <> Vierzon <> Bourges (correspondance pour Nevers par autocar à Bourges) Certains trains pourront circuler entre Tours et Bléré-La Croix ou Saint Aignan – Noyers.

D'autres week-end d’interruption à venir

D'autres travaux de modernisations sont prévus les week-ends du 29 mai au 1er juin et les 6 et 7 juin prochain. Ces travaux se dérouleront dans des circonstances similaires à celles de ce weekend de l’Ascension. Les horaires tenant compte des interruptions de circulation seront communiqués en milieu de semaine précédente.

Les voyageurs peuvent retrouver le détail des interruptions sur les différents supports d'information de la SNCF : l'appli "Assistant SNCF" mais aussi le site internet TER Centre-Val de Loire ou encore par téléphone au 0 800 83 59 23 et via le compte Twitter RÉMI train Centre-Val de Loire.

La SNCF rappelle qu'en gare, à bord de tous les trains et autocars, le port du masque est obligatoire. Les voyageurs sont également invités à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.