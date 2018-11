Fleury-les-Aubrais, France

Le trafic SNCF entre Paris et Orléans est très perturbé ce mardi matin à cause d'une panne électrique. Vers 6h, un train de marchandise a endommagé un pantographe, le bras qui sert de liaison entre le train et la caténaire. Il est en cours de dégagement et une grosse majorité des TER entre Paris et Orléans ont été supprimés dans les deux sens. Quelques trains parviennent à circuler sur la ligne Paris/Fleury-les-Aubrais/Vierzon. Le retour à la normale n'est pas attendu avant la mi-journée selon la SNCF.

🔴 Une panne d'alimentation électrique en gare des Aubrais perturbe le trafic dans le secteur. — TER Centre Trafic (@TERCentreTrafic) November 6, 2018

Des perturbations également à Saint-Pierre-des-Corps

Un autre problème d’alimentation électrique provoque des perturbations sur la ligne TGV Bordeaux-Paris. Ce mardi matin, un train de fret a arraché une caténaire aux alentours de Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. Le trafic TGV dans le sens Paris-Bordeaux n'est pas impacté mais les TGV en provenance de Tours ont eux été déroutés par Port-de-Piles.