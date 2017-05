SNCF : la ligne Bordeaux-Arcachon à l'arrêt pendant presque 4 jours

La SNCF organise une "opération coup de poing" entre jeudi et dimanche pour réaliser une série de travaux sur la ligne 32. Des perturbations sont également à prévoir à destination des grandes villes régionales.

A la SNCF on appelle cela une opération coup de poing : presque 4 jours de travaux, 84 heures précisément de perturbations, qui débuteront ce jeudi 25 mai à minuit pour se terminer dimanche 28 mai à midi.

Première ligne concernée Bordeaux-Arcachon

Le trafic des trains sur cette ligne 32 sera totalement interrompu entre les gare de Facture-Biganos et d'Arcachon. Les voyageurs devront emprunter des bus de substitution. Pas de changements d'horaire à noter mais peut-être quelques retards à prévoir en fonction des aléas de la circulation. Pourquoi cet arrêt total des trains ? La SNCF va réaliser 2 passages souterrains en gare de Gujan-Mestras et de la Teste-de-Buch des travaux de modernisation et de sécurisation des quais.

Autre lieu, autre chantier, toujours sur cette période du weekend de l'Ascension : le remplacement d'aiguillages en gare de Bordeaux. La SNCF adapte son plan de transport en direction d'Agen, d'Angoulême, Périgueux, Bergerac, Mont-de-Marsan, St Mariens et la Pointe de Grave. Là encore certains voyageurs devront monter dans des bus. Les seuls rescapés de cette opération coup de poing sont les voyageurs des TGV et des trains Intercités, aucun impact à signaler pour eux.

Pour plus d'infos sur les TER, vous pouvez contacter le 0 800 872 872 ou en ligne sur le site de la SNCF.