SNCF : la ligne Paris-Orléans-Toulouse-Limoges interrompue pendant les trois longs week-end de mai

Attention, si vous comptiez partir à Toulouse ou bien Paris depuis Limoges ou Brive-la-Gaillarde en train ce week-end du 6 au 8 mai : la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges - Toulouse) sera interrompue. Aucun train ne circulera. Cela va aussi s'appliquer pour les deux autres week-ends longs du mois de mai :

ⓘ Publicité

Du 18 au 21 mai

Du 27 au 29 mai

9 chantiers sur les 700 km de rails

Dans un communiqué, la SNCF précise que "SNCF Réseau profite de la baisse de fréquentation des trains durant les longs week-ends pour concentrer les chantiers nécessitant une interruption des circulations. Les départs et les retours des voyageurs sont ainsi assurés". Des interruptions dues à d'importants travaux de modernisations des rails : 9 chantiers au total, dont deux en Limousin, entre Fromental et Limoges, et un remplacement d'aiguillage en gare de Brive-la-Gaillarde . Entre 2018 et 2026, 1,6 milliard d’euros sont investis pour moderniser la ligne Paris-Orléans-Limoges -Toulouse.