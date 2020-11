SNCF : la région Normandie valide le projet d'un saut-de-mouton avant la gare Saint-Lazare

Pour résoudre les problèmes de régularité des trains normands en gare Saint-Lazare, une étude a été validée et présentée ce lundi par la région Normandie : celle du saut-de-mouton en gare de Clichy.

Pour résoudre les problèmes de régularité et de ponctualité de ses trains, la région Normandie a validé le projet d'un saut-de-mouton avant la gare Saint-Lazare. (photo d'illustration)

Des trains qui s'arrêtent quelques mètres avant la gare Saint-Lazare, pendant quelques minutes, voire des dizaines de minutes. De nombreux voyageurs normands de la SNCF doivent souvent faire face à ce même refrain. Car arrivés un peu avant la gare Saint-Lazare, les trains normands doivent laisser passer les trains franciliens.

Un saut-de-mouton pour fluidifier le trafic

Le projet n'est pas nouveau : éviter "le cisaillement" avant la gare Saint-Lazare qui impacte les heures d'arrivées notamment des trains normands sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre mais aussi Paris-Caen-Cherbourg.

La région Normandie a validé et présenté ce lundi après une étude menée pendant plusieurs mois dont l'option retenue pour résoudre les problèmes de régularité du trafic est celle du saut-de-mouton. Comment ça marche ?

Un saut-de-mouton sera construit en gare de Clichy-Levallois pour permettre aux trains normands de passer au-dessus des trains franciliens. Ainsi, aucune rame ne serait obligée de s'arrêter pour laisser passer l'autre. D'autant plus que les trains normands sont longs et qu'en gare Saint-Lazare, seuls quelques quais peuvent les accueillir. Le but est donc de fluidifier le trafic.

Pour la SNCF, ce déploiement du saut-de-mouton en gare de Clichy permettra aux trains de gagner en régularité, en ponctualité. Et de séparer les trains normands et franciliens, de "normandiser une partie de la gare Saint-Lazare", comme le souligne le président de la région Hervé Morin.

Mise en service espérée en 2028

Cependant, les travaux ne commenceront pas avant 2025. "Il y a plusieurs projets de chantiers déjà en cours aux abords de la gare Saint-Lazare. De plus avec les JO de 2024, il y a un moratoire de six mois sur tous les travaux", explique la SNCF.

La mise en service de ce saut-de-mouton est espérée pour 2032 d'après une première étude de la SNCF. La région espère, elle, qu'il sera opérationnel en 2028. Pour l'instant, difficile de savoir si ces travaux impacteront les voyageurs normands. "Il va falloir réétudier le plan de transport", explique la SNCF qui se veut rassurante.

Ce saut-de-mouton coûtera 100 millions d'euros.