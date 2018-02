Le "Rapport sur l’avenir du transport ferroviaire" a été rendu ce jeudi 15 février. Un rapport qui préconise notamment l’ouverture à la concurrence des ligne TER comme celle de la plus empruntée de France entre Firminy et Lyon .

Saint-Étienne, France

Le "Rapport sur l’avenir du transport ferroviaire" de Jean-Cyril Spinetta sera la base de travail du volet ferroviaire de la future loi d’orientation des mobilités prévu pour avril. Il propose au gouvernement neuf mesures-chocs, synthétisées dans ses conclusions.

Ouverture à la concurrence, dette, statut des cheminots, petites lignes : le document remis hier au premier ministre Édouard Philippe imagine une transformation radicale du rail français. Et chez nous les syndicats et les usagers retiennent surtout l'ouverture a la concurrence. D'abord parce que la ligne Firminy - Saint-Étienne - Lyon est la plus empruntée de France comme le note le rapport. C'est donc ce genre de ligne -très rentable - qui intéressera les opérateurs privés.

Attendu par certains usagers

Pour Mathieu Gouttefangeas porte-parole de l'Association de Défense des Usagers de Lyon/Saint-Etienne, l'Adulst il est grand temps qu'on passe le pas de l'ouverture à la concurrence. Ce rapport va dans la très bonne direction, même s’il ne fait que redire ce que l’Union Européenne. insiste le porte parole "Tant que la SNCF a le monopole du trafic ferroviaire elle ne se remet pas en question. Elle ne se pose pas, par exemple, la question de l’indemnisation de ses clients TER quand il y a un retard ou une suppression de train. Ça pourrait l’amener à se repositionner vraiment en tant que service public."

Craint par les cheminots

Le démantèlement de la SNCF et la casse du service public des voyageurs commencera par chez nous prévient Stéphane Collin. Le délégué CGT et cheminot à Firminy en est persuadé : "La ligne Saint-Étienne est la ligne la plus fréquentée de France. Qui dit plus fréquentée dit plus rentable donc forcément les compagnies vont privilégier ce genre de ligne. C’est le risque de voir arriver plusieurs compagnies privées. Du côté des cheminots ce sera une attente à leurs conditions. Et du côté des usagers se sera sans doute des hausses de prix et des difficultés dans les correspondances."