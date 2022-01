SNCF : le détail des perturbations ce lundi en Béarn et en Bigorre

En raison d'un mouvement de grève des aiguilleurs du rail en Nouvelle-Aquitaine, le trafic sera "très perturbé" selon les mots de la SNCF, ce lundi, en Béarn, avec des conséquences aussi en Bigorre. La plus notable : il sera impossible de rejoindre Bordeaux depuis Pau ou Tarbes, les 10 trajets quotidiens sont tous supprimés.

Le reste des perturbations

Dans l'optique de se rapprocher de Bordeaux, les TER circulent en grande majorité jusqu'à Dax ce lundi. Pour les Intercités, vers et depuis Toulouse, c’est aussi compliqué. Depuis Orthez et Pau et en passant par Lourdes et Tarbes, un départ le matin avant 9h (train n°14140), et un en fin d’après-midi (train n°14150). Le train de la mi-journée (train n°14142) est supprimé. Dans le sens Toulouse / Pau, c’est l’inverse, deux trains de la mi-journée (trains n°14143 et 14151) circulent avec les mêmes gares desservies chez nous en Béarn et en Bigorre, mais pas celui de la fin d'après-midi (train n°14155). Ces Intercités vont aussi jusqu’au Pays Basque, donc là aussi quelques liaisons sont supprimées.

Enfin, liaisons perturbées aussi en TER entre le Béarn, la Bigorre et le Pays Basque. Voici un récapitulatif des TER directs qui circuleront ce lundi :