Ils ne donneront que leur prénom, « pour éviter les problèmes ». Karim a 33 ans dont sept à la SNCF et gagne en moyenne 2 000 euros par mois. Christophe fait figure d’aîné, 47 ans dont 20 au sein de la société, pour 2 300 euros par mois. Le métier de contrôleur, ils l’apprécient, et le défendent. Sans pour autant nier les tensions quasi quotidiennes avec des usagers excédés par les dysfonctionnements de la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Karim refuse toutefois d’être pris pour un punching ball : « Leur exaspération, je la comprends, mais à aucun moment, ça ne peut légitimer certaines paroles. Et pourtant, c’est notre quotidien, le matin comme le soir. Les usagers vont juste déballer ce qu’ils ont à dire, pour se soulager, sans forcément chercher à discuter. Heureusement, ce n’est pas une majorité… ».

Nous comprenons nos voyageurs »

Ses années d’expériences ont permis à Christophe de sympathiser avec pas mal d’abonnés : « Ils savent très bien que nous ne sommes pas responsables des retards. Nous comprenons nos voyageurs, et je dirais même que nous les aimons, car ce sont les personnes qui nous font vivre. Nous essayons de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, il faut que tout le monde tire dans le même sens. » Plus facile à dire qu’à faire, face à des usagers parfois affolés à l’idée d’arriver en retard à leur travail. Il est d’ailleurs arrivé à Karim de se sentir en danger physiquement : "Une fois, on a eu un usager qui était dans un train qui n’était pas le sien. Il s’était trompé. Le trajet était direct, et il voulait descendre avant. Il a fait tout le train pour trouver le contrôleur « afin de lui boire son sang ». Ce sont ses mots à lui, mais bon… Pour d’autres collègues, les individus en sont déjà venus aux mains… "

