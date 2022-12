SNCF : le temps de trajet sur la ligne Tours-Orléans raccourci à une heure sur certains créneaux

La région Centre-Val de Loire a présenté ce 1er décembre les nouveautés de son offre ferroviaire qui seront effectives à partir du 11 décembre. Parmi ces nouveautés, la possibilité de relier Tours à Orléans en une heure en semaine (contre 1h18 à l'heure actuelle), soit un temps de trajet plus rapide qu'en voiture.

Une manière d'attirer celles et ceux qui doivent rallier les deux métropoles pour des raisons professionnelles. Deux créneaux sont prévus :

Départs de Tours à 7h32 et 17h33

Départs d'Orléans à 7h07 et 18h02

Ces trains, qui ont été rajoutés, sont plus rapides car ils ne desserviront que les gares de Saint-Pierre-des-Corps et de Blois-Chambord. Par ailleurs, les gares d'Amboise et de Montlouis-sur-Loire seront désormais systématiquement desservies sur les lignes Orléans-Tours semi-directs et les lignes Orléans-Tours-Nantes.

Enfin un train supplémentaire à 17h20 au départ de Tours sera mis à disposition en direction de Paris-Austerlitz, les dimanche lors des départs en vacances et à l'occasion des weekends prolongés.