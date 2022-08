SNCF : le trafic des TER interrompu dans les deux sens entre Amiens et Paris

La ligne de TER est coupée dans les deux sens entre Amiens et Paris ce jeudi après-midi, à cause d'un incendie. La SNCF prévoit la reprise progressive du trafic à partir de 18 heures.

Aucun train ne circule entre Amiens et Paris, dans les deux sens, ce jeudi en fin d'après-midi à cause d'un incendie près des voies entre Creil et Chantilly. La trafic a été interrompu peu avant 17 heures. Les trains entre Creil et Amiens ne circulent pas non plus, l'électricité a été coupée pour permettre aux pompiers d'intervenir.

La SNCF annonce la reprise progressive à partir de 18 heures.