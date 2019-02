SNCF : gros retards pour les TGV qui circulent entre Paris et le sud-est, en raison d'une panne électrique

Le trafic des TGV desservant le sud-est de la France est très perturbé ce lundi, a annoncé la SNCF. Plusieurs heures de retard et des suppressions de trains sont à prévoir.

Les TGV vers dans le sud-est accusent lundi plusieurs heures de retard, a annoncé la SNCF. En cause : une panne électrique dans l'Yonne qui force les trains entre Paris et Lyon à emprunter une ligne moins rapide entre Paris et Mâcon.

"Cela concerne tout l'axe Sud-Est, donc les TGV dans les deux sens depuis ou vers Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan, la Suisse...", a expliqué un porte-parole de la SNCF. "Le retard moyen est de trois heures."

Amélioration à la mi-journée, perturbations jusqu'à ce soir

Ces perturbations sont dues à une panne d'alimentation électrique à Passily, dans l'Yonne. À cause de cet incident, la circulation est arrêtée depuis 7h sur un tronçon au nord de la ligne TGV Sud-Est. Mais "aucun train n'est bloqué, parce qu'on peut contourner le secteur de la panne électrique par la ligne classique", moins rapide, a précisé la SNCF.

Les perturbations vont durer "toute la journée", selon l'entreprise. La SNCF table sur une première amélioration de la situation vers la mi-journée : "À midi, la circulation sur la ligne à grande vitesse va reprendre et on va pouvoir faire passer des TGV dans les deux sens, mais seulement sur une seule voie." La compagnie conseille à ses passagers de bien se renseigner sur les retards via son site internet.