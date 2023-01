SNCF : le trafic des trains totalement interrompu gare de l'Est à Paris à cause d'une panne

Le trafic des trains est totalement interrompu depuis 5h ce mardi matin en gare de l'Est à Paris, en raison d'une panne dans un poste d'aiguillage de Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne. La compagnie espère une reprise à 10h, dans la matinée.

Les panneaux d'affichage de la gare de l'Est, à Paris, ce mardi. © Radio France - Isabelle Baudriller

Les TGV, TER et une ligne de Transilien touchés

"Il y a une panne dans un poste d'aiguillage, en conséquence tous les TGV, TER et la ligne P du Transilien, au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est, sont interrompus", a indiqué une porte-parole à l'AFP. "C'est en cours d'intervention, on espère une reprise à 10h", a-t-elle précisé. Elle n'a pas pu préciser le nombre de trains concernés ni l'heure de début de l'incident.

Un incendie volontaire sur des câbles électriques volés

Selon la SNCF, citée par France Bleu Lorraine, des câbles ont été volés dans la nuit au poste d'aiguillage de Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne, ce qui a provoqué un incendie à proximité des voies. France Bleu Paris indiquait plus tôt qu'un incendie avait touché un local technique de Lagny-sur-Marne.

"D'après les premières constatations, on peut parler d'incendie volontaire sur des câbles électriques", a indiqué une porte-parole à l'AFP, évoquant un "acte de malveillance" et annonçant un dépôt de plainte par SNCF Réseau.

Des retards très importants

Les retards sont évidemment très importants ce mardi matin. Sur les panneaux d'affichage des départs de la gare, les TGV et TER en partance pour Nancy, Colmar, Francfort, Epernay ou encore Reims sont indiqués comme "retardé" ou "supprimé". Les trains affichent trois heures de retard entre la Lorraine et Paris, indique France Bleu Lorraine.

Chaque jour, 500.000 passagers passent par la gare de l'Est pour voyager.