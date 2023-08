SNCF : le trafic des trains très perturbé en Isère ce dimanche, la ligne Lyon-Grenoble coupée

Un suicide survenu ce dimanche 6 août à Vénissieux perturbe très fortement le trafic SNCF en Isère. Aucun TER ne circule entre Lyon et Grenoble et les lignes Lyon-Chambéry et Lyon-Valence TGV sont également impactées. La reprise progressive du trafic est prévue vers 17h.

Aucun TER ne circule ce dimanche sur la ligne Lyon-Grenoble, dans les deux sens © Radio France - Cédric Hermel Si vous devez vous déplacer ce dimanche 6 août en train en Isère, attention, le trafic est très perturbé, après un accident mortel sur les voies près de Vénissieux (Rhône). La police est toujours sur place en ce milieu d'après-midi, une enquête est en cours et les pompes funèbres sont également attendues sur place, selon les informations de la SNCF qui n'a pour l'instant pas d'autorisation de reprise. Pour les voyageurs, de gros retards sont à prévoir sur les lignes Lyon-Chambéry et Lyon-Valence TGV, dans les deux sens. Sur la ligne Lyon-Grenoble, tous les TER sont supprimés. Les informations publiées sur le site SNCF connect - Capture d'écran Des trains détournés pour atteindre Grenoble et Lyon Sur la ligne Lyon-Valence TGV, les trains passent par une autre voie, celle qui va normalement à Valence-ville. Pour la ligne Lyon-Chambéry, les trains sont détournés via Ambérieux mais les gares iséroises sur le chemin ne sont pas desservies. Si vous devez aller à Lyon depuis Grenoble, il faut également passer par Chambéry. En revanche, aucune gare du Nord-Isère n'est desservie ce dimanche après-midi. Une navette a tout de même été mise en place entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble pour les voyageurs bloqués. La SNCF conseille également de prendre le bus si possible à la place du train pour atteindre votre destination. Des retards de 40 à 50 minutes sont à prévoir. La reprise progressive du trafic n'est pas prévue avant 17h.