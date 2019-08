SNCF : le trafic entre Saint-Etienne et Le Puy-en-Velay reprend dès dimanche

Aurec-sur-Loire, France

Suite aux orages du 6 août dernier, un éboulement s'était produit sur la voie de chemin de fer à proximité d’Aurec-sur-Loire. Depuis le trafic des TER entre Saint-Etienne et Le Puy-en-Velay était interrompu. En tout, sept zones avaient été impactées entre ces deux communes.

Plusieurs semaines de travaux

Les agents de la SNCF ont du retirer la boue qui recouvrait les voies, les ouvrages hydrauliques ont été curés et les installations de signalisation remises en état. Des remblais des ouvrages en terre ont également été confortés (plus de 300 sacs de remblais ont été déposés par hélicoptère) et des bâches ont été installées pour stopper la régression en cas de pluie. Il a fallu également évacuer les rochers et remettre en place un système de télésurveillance. La remise en état de la voie et un remontage des filets détecteurs d’obstacles ont enfin été réalisés.

Une reprise progressive du trafic dès dimanche

La reprise progressive des circulations des TER se fera dimanche en fin d'après-midi avec une reprise des circulations de manière normale lundi matin (avec quelques possibles ralentissements à prévoir).