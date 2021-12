Le trafic ferroviaire a été interrompu ce lundi matin entre Hendaye et Bayonne à cause de la panne d'un train de marchandises. Des bus de substitution ont été déployés indique la SNCF. Un retour à la normale est prévu pour midi.

SNCF : le trafic interrompu entre Hendaye et Bayonne ce lundi

Le trafic est interrompu entre Hendaye et Bayonne depuis ce lundi matin;

La circulation ferroviaire a été interrompue ce lundi matin entre Hendaye et Bayonne et dans les deux sens, suite à la panne d'un train de marchandises entre Hendaye et Biarritz. L'incident s'est produit aux alentours de 11h10.

Des bus de substitution ont été mis en place pour assurer les liaisons indique la compagnie ferroviaire. Aux alentours de midi, le train tombé en panne a été dépanné, et la circulation a pu reprendre, mais des retards sont à prévoir encore un moment selon la compagnie ferroviaire.