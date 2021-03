SNCF : le trafic sur les lignes Saint-Etienne-Boën et Saint-Etienne- Roanne perturbé par des travaux

La SNCF a prévu des chantiers qui vont perturber la circulation des trains sur les lignes Saint-Étienne-Roanne et Saint-Étienne-Boën entre le 29 mars au le 16 avril.

Du lundi au vendredi le trafic sera interrompu de 8h45 à 16h sur Saint-Étienne-Boën et de 9h50 à 14h sur Saint-Étienne-Roanne. Des cars seront mis en place.

Les trajets concernés par les travaux :

Sur la ligne Saint-Etienne-Boen : deux départs prévus par car en gare de Boën : 9h59 et 14h46. Les trains de 9h59 et 14h21 sont supprimés ; deux départs de Saint-Étienne à 8h08 par train (mais avec une correspondance par car à Montbrison) et 13h08 par car. Le 13h08 est supprimé.

Sur la ligne Saint-Etienne-Roanne : trois départs par car sont prévus de Saint-Etienne à 10h, 11h30 et 12h30. Les TER de 9h53, 11h23 et 12h23 sont supprimés ; au départ de Roanne, 3 cars sont prévus à 9h13, 10h13 et 11h43. LEs TER de 9h55, 10h55 et 12h26 sont supprimés.