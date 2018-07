Très grosses perturbations vendredi soir sur le réseau ferré en Ile-de-France. Après Montparnasse, le trafic est également très ralenti vendredi soir gare du Nord et gare de l'Est.

C'est la loi des séries à la SNCF. Pannes électriques, intempéries... Le réseau ferré d'Ile-de-France connaît une succession de perturbations ce vendredi.

Gare Montparnasse

Un incendie dans un transformateur électrique a entraîné une interruption totale du trafic à la gare Montparnasse ce vendredi matin. Les trains circulent de nouveau depuis 15h00 mais au compte-goutte. 38 TGV ont été supprimés. Selon la SNCF, le trafic sera encore perturbé samedi : "60 à 70% des trains" devraient circuler.

Gare du Nord

La circulation des trains a été interrompu peu après 18h00 en raison d'un défaut d'alimentation électrique lié aux intempéries. Les orages ont crée de multiples disjonctions selon la SNCF. Le trafic reprend progressivement depuis 19h00 sur les TGV et TER. Le trafic du RER B, interrompu entre Gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle, a repris à 19h45. Des ralentissements et des retards sont à prévoir toute la soirée.

Gare de l'Est

Le trafic a été totalement interrompu vers 18h00 suite à un problème d'alimentation électrique. Une rame de train a fait disjoncter le système électrique à Château-Landon, près de la Gare de l'Est. Le problème a été rapidement identifié et le trafic a donc pu reprendre vers 19h00. Des retards sont toutefois à prévoir sur les TGV et TER ainsi que sur les lignes de trains de banlieue (ligne P et RER E), fortement ralenties jusqu'à 22h00.

RER D

Le trafic est fortement ralenti sur toute la ligne en raison de plusieurs incidents. Le défaut d'alimentation électrique lié aux orages gare du Nord a conduit à interrompre le trafic sur le nord de la ligne entre Paris et Creil. Au sud de la ligne, un train a par ailleurs heurté un arbre sur les voies, ce qui a entraîné l'arrêt de la circulation entre Gare de Lyon et Villeneuve Saint-Georges. Le trafic a repris mais des ralentissements et des retards subsistent.

Soirée compliquée sur le #RERD liée à la chute d’un arbre sur un train. Le conducteur est pris en charge par les pompiers et le Samu. Choqué psychologiquement. pic.twitter.com/y6R5GvVb6L — Voie Libre SNCF (@conducteur_PSE) July 27, 2018

Ligne J du Transilien

Le trafic est perturbé entre Paris Saint-Lazare et Mantes la Jolie et entre Paris Saint-Lazare et Gisors en raison d'un feu aux abords des voies.