SNCF : le trajet Paris - Fleury-les-Aubrais bientôt plus rapide ?

Un rapport gouvernemental a été publié en fin de semaine dernière, pour désenclaver le Limousin. Le rapporteur, le sénateur du nord Michel Delebarre, propose notamment quelques aménagements sur la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) qui concernent les Loirétains.

Va-t-on bientôt gagner quelques minutes pour relier en train Paris et Orléans ? En plus des investissements déjà prévus sur la SNCF sur la ligne POLT, le rapport recommande de les valoriser avec quelques petits ajustements. Tout d'abord, en effaçant deux limitations de vitesse : la première à Brétigny, pour passer de 100 à 150 km/h ; la seconde au niveau de Toury, où les trains rouleraient à 200 km/h au lieu de 160 actuellement. Selon les calculs, cela permettrait déjà de gagner 3 à 4 minutes entre Paris et Les Aubrais.

Un trajet 10 minutes plus rapide ?

Selon ce rapport, on pourrait également réduire la durée des arrêts en gare grâce à un accès plain pied dans de nouvelles rames. La SNCF pourrait aussi optimiser ses horaires. Toutes ces mesures, mises bout à bout, réduiraient d'environ 45 minutes le trajet entre Paris et Toulouse, et permettraient de gagner une dizaine de minutes au total entre Paris et Les Aubrais.

Bien sûr, il ne s'agit pour l'instant que de recommandations. Libre aux pouvoirs publics et à la SNCF de les appliquer. Si l'on met de coté les TGV, la ligne POLT est aujourd'hui l'un des trois chantiers prioritaires à la SNCF. Un milliard d'euros va y être investi au cours des prochaines années, notamment avec un renouvellement total des rames d'ici 2025.