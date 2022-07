SNCF : les associations d'usagers des lignes normandes réclament des actions et des indemnisations

Depuis plusieurs jours, les voyageurs des lignes normandes dénoncent des problèmes quotidiens, entraînant parfois plus d'une heure de retard. Les quatre associations d'usagers de la région exigent des actions et des indemnisations.

Si vous avez pris le train sur une des lignes normandes en provenance ou en direction de Paris ces derniers jours, vous avez peut-être été confrontés à des retards, voire à des suppressions. De nombreux incidents ont eu lieu, principalement des "causes externes" selon la SNCF ; mais les associations d'usagers dénoncent un manque d'anticipation de la part de l'entreprise.

"Des conditions de voyage intolérables"

Le dernier exemple en date : ce mercredi matin. Avant 7 heures, à cause d'une panne de train de fret entre Vernon et Mantes-la-Jolie, plusieurs trains ont accusé du retard, parfois plus d'une heure, et d'autres ont été supprimés. La circulation a été rétablie aux alentours de 12h30. Une situation récurrente, dénoncée par de nombreux usagers.

La panne de trop, pour les quatre associations d'usagers de la région, l'Adurn, l'UDUPC, Vernon Train de Vie et le Collectif BBB, qui ont adressé ce mercredi après-midi un communiqué à la SNCF et la région Normandie, pour dénoncer "des conditions de voyage intolérables".

Les usagers sont à bout... Nerveusement, physiquement, familialement !

Dans ce courrier, elles dénoncent les problèmes d'infrastructures, parfois en trop mauvais état, qui obligent l'entreprise à faire rouler des trains avec moins de wagons que prévus. Sans compter que du matériel en bon état est souvent envoyé sur une autre ligne, pour compenser.

Une vingtaine d'incidents depuis le 12 juillet

De son côté, la SNCF dénombre une vingtaine d'incidents sur les lignes, depuis le 12 juillet dernier, notamment à cause de la période de canicule. "Une accumulation de perturbations liées dans 90% des cas à des causes externes : des infrastructures qui souffrent de la chaleur, des chocs, des feux aux abords des voies" explique Juliette de Beaupuis Daumas, directrice des relations territoriales des lignes normandes.

Une explication insuffisante pour les associations, qui précisent que, si la fonte d'une caténaire n'est pas prévisible, l'entreprise aurait pu anticiper le manque de moyens pour assurer un trafic fluide des trains alors que le groupe 6 n'est plus accessible, à cause des travaux à Mantes-la-Jolie. "Tous les trains, TER et Transilien, passent par la même voie" explique Karine Maubé-Courteaut, la présidente de l'Adurn "donc on savait qu'au moindre problème, c'est fini !". Un risque dénoncé depuis le mois d'avril, selon la lettre.

Demande d'actions et d'indemnisation

Face à ces problèmes répétés, les associations réclament notamment trois choses : le respect des compositions des rames, le retour de la voiture en placement libre sur les grandes lignes pour permettre aux abonnés de voyager sans réservation obligatoire, et une indemnisation de 50% pour les abonnés en juillet et août. Sur ce dernier point, la SNCF leur donne rendez-vous en septembre, afin de faire le bilan de la période estivale.

Les associations indiquent dans leur communiqué qu'elle suspendent "toute contribution avec la région Normandie et la SNCF" tant qu'elles n'auront pas obtenu gain de cause, tout en continuant à épauler et accompagner les usagers.