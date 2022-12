SNCF : Les Aubrais de nouveau à 55 minutes de Paris !

Beaucoup de fierté pour la SNCF et un gros soulagement pour les usagers de la ligne Paris-Orléans : les travaux colossaux débutés en 2018 sur la section Boisseaux-Cercottes sont officiellement terminés. La modernisation de ces 32 kms va permettre notamment de remettre la gare des Aubrais à 55 minutes de Paris, contre une heure (voire un peu plus) actuellement.

La fin des ralentissements à Toury...

Le temps de parcours avait en fait été allongé en 2016 en raison de la vétusté du système des aiguillages à Toury en Eure-et-Loir. "Leur maintenance était devenue très difficile, explique Matthieu Chabanel, le président de SNCF Réseau, et cela nous obligeait à limiter la vitesse sur Toury à 100 km/h contre 200 km/h normalement, avec évidemment des conséquences en amont, pour la décélération, et en aval, pour l'accélération." Le trajet entre Paris et Les Aubrais va donc retrouver sa vitesse de croisière, et ce dès dimanche 11 décembre, date officielle d'entrée en service des nouveaux horaires.

Autre objectif de ces travaux : gagner en capacité de réaction quand un incident survient sur la ligne, notamment grâce à la construction de ce que les ingénieurs du ferroviaire appellent des IPCS, des installations permanentes de contre-sens, entre Toury et Cercottes. "Normalement, sur une voie ferroviaire, on ne peut circuler que dans un sens, décrypte Matthieu Chabanel, et donc quand il y a un incident, tous les trains s'entassent derrière le train qui est arrêté. Avec une IPCS, vous avez un aiguillage qui vous permet de passer sur la voie opposée et de faire circuler les trains à contre-sens, mais sans aucun risque de sécurité."

... Mais encore des week-ends d'interruption du trafic

Au total, ce sont 92,4 millions d'euros qui auront été ainsi investis dans ces travaux de grande ampleur - dont 77 millions d'euros financés par SNCF Réseau, 12,9 millions par l'Etat et 2,5 millions d'euros par la Région Centre-Val de Loire. "Sur ce tronçon, on peut dire que c'est l'ensemble des équipements en-dehors des voies qui ont été modernisés : les câbles, les signaux, les aiguillages, les caténaires, etc. conclut Matthieu Chabanel. Et ce n'était pas un luxe : le poste d'aiguillage d'Artenay, par exemple, datait de 1939 !" D'autant que la ligne Paris-Orléans reste un axe majeur du réseau ferré national, qu'empruntent en moyenne chaque jour 85 trains (trains de fret inclus).

La liste des travaux menés entre Boisseaux et Cercottes - SNCF Réseau

La réalisation de ce chantier avait aussi contraint la SNCF à supprimer les trains entre Paris-Orléans en fin de matinée et en début d'après-midi : désormais que les travaux sont finis, la circulation va pouvoir reprendre et on retrouvera donc des trains sur ces créneaux. En revanche, la fin des travaux entre Boisseaux et Cercottes ne signifie pas la fin des week-ends "coup de poing" pendant lesquels la circulation est totalement interrompue : il reste encore des travaux de rénovation à faire sur l'ensemble de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, notamment pour remplacer des voies, et ce jusqu'en 2027.