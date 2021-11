SNCF : les bagages abadonnés ont causé plus de 8.000 heures de retard depuis le début de l'année

C'est devenu la principale cause de retard des trains. Depuis début 2021, plus de 9.000 trains ont été retardés en raison d'un bagage oublié, 1.000 autres supprimés, laissant sur le quais quelques 200.000 voyageurs. Après des années de pédagogie, la SNCF lance donc une grande campagne.

"Votre train est arrivé en gare, n'oubliez pas vos bagages", vous avez sans doute déjà entendu ce message poli de votre chef de bord au moment de sortir d'une rame, mais depuis quelques semaines la SNCF prend un ton plus sévère en placardant des affichettes en gare : "Bagages oubliés, trains retardés pour tous, 150 à 200 euros d'amende pour vous". Selon une information révélée par le média Ville Rail et Transports ce jeudi, depuis janvier 2021, les bagages oubliés en gare ou dans les trains ont déjà occasionné plus de 500.000 minutes de retard. Un nombre en nette hausse. La compagnie a donc décidé de lancer une grande campagne interne contre les "bagages délaissés" et nomme un "Monsieur bagages oubliés".

Selon les chiffres dévoilés par le site spécialisé Ville Rail et Transports, les retards de trains liés à un oubli de sac ou de valise ont plus que doublé par rapport à avant la crise sanitaire. Alors que 2021 n'est pas encore terminé, la SNCF a déjà accumulé 500.000 minutes, soit 8.330 heures de retards, alors qu'en 2018, elle en avait comptabilisé au total 225.000 (3.750 heures).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A chaque bagage oublié ou colis suspect identifié, la SNCF doit établir un périmètre de sécurité, puis faire des annonces en gare pour demander au propriétaire de venir récupérer son bien. En cas d'absence de réponse, elle fait appel à une brigade cynophile. Si le chien repère quelque chose, une équipe de déminage est appelée. Et la gare doit parfois être totalement évacuée.

Parmi les causes avancées pour expliquer l’explosion du nombre de sacs oubliés : le port du masque qui gêne la vue, ainsi que le pass sanitaire, qui fait poser les bagages par terre en gare devant les lignes de contrôle pour présenter le QR code. La complication du parcours du voyageur accroît mathématiquement le risque d’un oubli. Mais aussi un recours plus systématique aux démineurs lors de la présence de bagage en gare en raison de la vigilance accrue face à la menace terroriste, rapporte Ville Rail et Transports.

Un "Monsieur Bagages oubliés" nommés par la SNCF

En plus des messages dans les trains et les gares, des SMS envoyé aux voyageurs pour leur rappeler de ne pas partir sans leur bien, la SNCF va plus loin en placardant des affichettes partout en gare pour rappeler les risques encourus par les voyageurs oublieux : une amende de 150 euros (majorée à 200 euros si elle n'est pas payée immédiatement), et la destruction de son bagage.

Pour aller plus loin, la SNCF vient de nommer un Monsieur Bagages abandonnés : Pierre Boutier, un habitué des missions difficiles, qui a notamment été directeur de la performance du système ferroviaire des lignes normandes chez SNCF Réseau au moment où les relations avec cette région étaient plus que compliquées.