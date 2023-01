SNCF : les billets de TGV augmentent en moyenne de 5 % dès ce mardi

Prendre le TGV devrait coûter plus cher à partir de ce mardi. La SNCF commence en effet à appliquer une hausse moyenne de 5 % sur le prix des billets. Une augmentation qui se situe en dessous de l'inflation, précise la SNCF, mais nécessaire, selon le groupe, face à la hausse des prix de l'énergie.

Certains billets épargnés

Les abonnements jeunes et les billets à petits prix seront épargnés grâce au bouclier tarifaire mis en place. Les "Ouigo" ne subiront pas non plus d'augmentation, tout comme les prix garantis par la carte Avantage.

En revanche, les trajets en TGV et Intercités vont voir leurs prix augmenter. Les billets achetés en dernière minute, les trajets les plus demandés, mais aussi les trajets professionnels seront particulièrement concernés par cette hausse d'environ 5 %.

Hasard du calendrier ? La SNCF lance ce mardi et ce mercredi une grosse opération de réduction : une vente flash de billets à petit prix pour le mois de janvier.