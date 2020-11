SNCF : les horaires des liaisons Granville-Paris remis en cause

C'est une conséquence directe du reconfinement. Le nombre de passagers dans les trains a baissé depuis une semaine et la SNCF en a tiré les conséquences en revoyant son plan de transport, autrement dit, le nombre de trains en circulation. Et désormais, sur la ligne Paris-Granville, il n'y a plus que deux trains quotidiens dans chaque sens. Une décision critiquée par le collectif citoyen de défense des lignes Paris-Granville, Caen-Tours et Caen-Rennes.

Impossible de quitter Paris le matin, ou de quitter Granville le soir

Dans un courrier envoyé à la direction régionale de la SNCF, le président du collectif, Philippe Denolle, dénonce une situation qui "pénalise de nombreux passagers". Car le choix a été fait de ne permettre des départs de Granville que le matin, et des retours de Paris, uniquement le soir. En clair, il n'est pas possible de se rendre à Paris en soirée, ni de quitter la capitale direction Granville le matin.

Pour Philippe Denolle, "cela ne permet pas aux salariés, aux scolaires, aux étudiants et aux professionnels, dont certains médecins qui viennent travailler à l'hôpital de l'Aigle, de se rendre sur les lieux d'études ou de travail". Le collectif compte sur la SNCF pour trouver "une issue positive le plus rapidement possible".