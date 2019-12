SNCF : les perturbations continuent en Limousin, les voyageurs s'organisent

Limousin, France

Au quinzième jour de grève à la SNCF ce jeudi, le trafic s'annonce encore très perturbé. Prévoyez moins de deux aller-retours pour les intercités entre Paris et le Limousin et pour les TER 4 allers retours sur 10 seulement seront en moyenne assurés. Sur certains trajets des cars de substitution pourront remplacer les trains.

Limoges / Brive : 3 aller-retours

Limoges / Périgueux : 4 aller-retours

Limoges / Poitiers : 4 aller-retours

Brive / Tulle : 3 aller-retours

Limoges / Ussel : 1 aller-retour

Pour en savoir plus sur la circulation des TER : la SNCF conseille d'appeler le 0800 872 872

C'est la débrouille expliquent les voyageurs

" On a des plans de circulation qui tombent la veille pour le lendemain et on a toutes les circulations pour Limoges-Paris comme pour toutes les autres lignes concernées " explique Louis, agent d'accueil escale à la SNCF. "On a mis en place des lignes de bus de substitutions pour Poitiers, Guéret, Montluçon... mais les bus font chacun trois aller-retours par jour pour assurer le service ", ajoute-t-il.

Pour les voyageurs, c'est un casse-tête. Malgré la promesse du gouvernement d'assurer les trains pour ceux qui ont déjà un billet réservé, ce n'est pas si simple dans les faits, comme pour Adeline, étudiante à Limoges : "J'avais pris un train pour vendredi 20 décembre mais j'ai reçu un sms m'indiquant sa suppression. Un autre train m'a été proposé, mais lui aussi est supprimé. Alors, j'ai pris un blablacar tôt le matin pour éviter les bouchons à Bordeaux."