Le mécontentement des usagers des trains normands est particulièrement sensible depuis quelques semaine. Entre Paris et la Normandie, les voyageurs livrent leurs coups de gueule sur les réseaux sociaux.

Retards, travaux, trains bondés : les sujets de tension entre la SNCF et les usagers des trains normands sont nombreux. Ils se multiplient depuis le début de cet hiver 2018 d'autant que les intempéries, les portiques de contrôle gare Saint-Lazare, une manifestation d'agriculteurs et le mouvement de grève annoncé chez les cheminots sont venus s'ajouter aux soucis récurrents des lignes entre Paris et la Normandie. Sur les réseaux sociaux, les usagers se défoulent. Nous les avons classés selon trois catégories : vindicatifs, dépressifs et pince-sans-rire.

Les vindicatifs

Sur la page Facebook "UsagerSNCF Le Havre Rouen Paris", les voyageurs se retrouvent et s'informent en temps réel des problèmes de trafic qu'ils rencontrent. Avec d'autres associations d'usagers, une pétition a été lancée"Train en Normandie : exigeons un service fiable et de qualité". Elle est adressée à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et a recueilli plus de 5.000 signatures.

Les dépressifs

Sur Twitter, @colinlebrave raconte régulièrement ses mésaventures dans les trains entre Paris et la Normandie. Ces derniers temps, il va mal. "Déprime ferroviaire" écrit-il dans l'un de ses derniers messages postés depuis un train bondé. Même fatalisme chez le blogueur rouennais @MosieurJ qui publie au quotidien des captures de l'écran de son smartphone où s'affichent une succession de trains annulés ou retardés. "Pffff, #fatigue" ajoute-t-il.

Une rame simple pour le 18h50

Bravo la #SNCF

Prions pour arriver entier

Tanpis pour ceux debout et ceux assis à même le sol

Insécurité ferroviaire

Déprime ferroviaire

Paye ton osteo pic.twitter.com/DNAxraUWVI — Mr Colin (@Colinlebrave) March 9, 2018

Les pince-sans-rire

Ce jour de février dernier où l'on a appris qu'un chat avait voyagé seul entre Paris et Argentan, sur Twitter, Jean-Loup Gervaise (par ailleurs adjoint au maire de Rouen) ironisait sur l'intelligence du félin qui n'avait "pas tenté un Paris - Le Havre". D'autres parviennent aussi à rire des délais annoncés pour un meilleur service (en 2020, la région Normandie reprend les intercités à son compte et met de nouveaux trains en service) et font des blagues par SMS.

Quand les usagers de la SNCF font des blagues pour raconter leurs mésaventures dans les trains entre Paris et la Normandie (capture d'écran). - Page Facebook "UsagerSncf Le Havre Rouen"

