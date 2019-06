Guichets SNCF : Laurent Wauquiez signe un moratoire sur les fermetures, les syndicats restent inquiets

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Laurent Wauquiez signe ce jeudi 27 juin, avec la SNCF un moratoire sur la fermeture des guichets. Les syndicalistes restent inquiets, ils gardent en tête que l'objectif de la SNCF est de supprimer tous les guichets à l’horizon 2026. Ça a déjà commencé puisque dans la Loire six guichets de gare ont fermé depuis 2017. En Haute-Loire en revanche il y a déjà un moratoire : sur les sept points de vente qu'il reste, six devaient été supprimés en avril dernier, mais le processus de fermeture s'est arrêté.

2600 personnes ont signé une pétition pour que la gare de Bas Monistrol ne ferme pas

Dans la gare de Bas Monistrol en Haute-Loire, beaucoup de voyageurs se demandent à quel moment le guichet va fermer. Initialement prévue au mois d’avril dernier, la fermeture se fera finalement au mois de janvier prochain. 2600 personnes ont signé une pétition pour empêcher la fermeture du guichet. Yvette qui fait partie des signataires espère qu'il n' y aura pas de mauvaise nouvelle dans les mois à venir "je regarde les horaires sur internet et je viens acheter les billets au guichet. Je trouve que c’est plus sympa et en plus on a des informations complémentaires". Adam qui va à Saint-Étienne tous les jours est du même avis "c’est vrai que dans ces petites gares on est toujours aidé, je ne comprends pas qu’ils envisagent de la fermer". Dans cette gare, 1700 billets par mois environ sont vendus par des agents de la SNCF. Martine est résignée, la fonctionnaire s’imagine déjà acheter ses tickets au distributeur "en janvier s’il faut aller à la machine on ira, en plus elle est dehors. En hiver on risque d’avoir froid. C’est sûr que certains vont préférer prendre la voiture. Ce n’est pas écologique mais ça le gouvernement n’en a rien à faire".

Vous serez sanctionné par les contrôleurs alors qu’il n’y avait pas de volonté de fraude - Xavier Bousset, secrétaire générale de la CGT cheminot

Les syndicats réclament que "Laurent Wauquiez traite toutes les gares de la même manière". Ils estiment que "si le président de région a réussi à arrêter temporairement les fermetures des guichets dans son fief de Haute-Loire il peut le faire dans l'ensemble de la région". Les fermetures de guichets touchent directement les clients. Xavier Bousset qui est secrétaire générale de la CGT cheminot en Haute-Loire donne un exemple concret des répercussions "si vous faites un trajet Brioude- Bas Monistrol avec une correspondance au Puy-en Velay, un grain de sable peut rendre votre voyage difficile. Si vous prenez votre train à Brioude, et qu'il y a un incident, vous arriverez au Puy et vous raterez votre changement de train. Là vous n’aurez aucun interlocuteur, donc vous ne saurez pas quel train vous pouvez prendre, quel recours vous avez. Et donc si vous montez dans le train et qu’on vous contrôle, vous serez sanctionné par les contrôleurs alors qu’il n’y avait pas de volonté de fraude ". La CGT organise une manifestation vendredi 28 juin à Lyon, une marche entre la gare Perrache et l'hôtel de région à 10h00